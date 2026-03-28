Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуме предложили ввести ответственность за сталкинг

Депутат Слуцкий предложил наказывать сталкеров
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с RT предложил закрепить в законодательстве понятие «навязчивое преследование» и ввести за него административную ответственность.

Он отметил, что партия намерена направить письмо председателю Следственного комитета Александр Бастрыкин с просьбой разъяснить, какие меры поддержки сейчас оказывают жертвам преследования.

По словам Слуцкого, число случаев сталкерства растет как в офлайн-пространстве, так и в интернете. Он добавил, что часто такими действиями занимаются не посторонние люди, а бывшие партнеры или знакомые. Политик подчеркнул, что подобные ситуации негативно влияют на психическое состояние: даже без физического вреда люди живут в постоянном страхе за себя и близких, что может вызывать панические атаки, тревожность, депрессию, бессонницу и кошмары.

Он отметил, что такие случаи нередко заканчиваются сами собой — либо преследователь прекращает действия, либо жертва вынуждена менять место жительства, чтобы скрыться. Однако, по его словам, даже это не всегда помогает, и преследование может продолжаться.

Слуцкий также заявил, что партия запросит позицию ведомства о том, какие меры поддержки применяются сейчас, поскольку, по их данным, обращения граждан часто остаются без ответа из-за отсутствия законодательной базы.

По мнению политика, принятие предложенных мер позволит защитить граждан и создать правовую основу для привлечения к ответственности за преследование даже при отсутствии других составов правонарушений.

Ранее мужчина следил за бывшей девушкой с помощью дрона и довел ее до психического расстройства.

 
Теперь вы знаете
При неполном рабочем времени зарплата может упасть ниже МРОТ. Как отстоять свои права сотрудникам
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
