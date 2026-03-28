Американский истребитель получил повреждения над Ираном

Американский самолет-истребитель F-16 получил повреждения в небе над Ираном и ушел на аварийную посадку в Саудовской Аравии. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Факт посадки самолета на одной из ближневосточных баз подтвердили в Центральном командовании США CENTCOM в соцсети X.

До этого агентство Reuters сообщило, что 12 американских военнослужащих пострадали в результате удара Ирана по авиабазе «Принц Султан» в Саудовской Аравии. О совершенной атаке стало известно накануне. Иранские военные заявили об уничтожении самолетов-заправщиков.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.