В сборной России одним словом оценили сборную Никарагуа

Форвард сборной России Мелкадзе заявил, что его удивили футболисты Никарагуа

Нападающий сборной России Георгий Мелкадзе оценил уровень национальной команды Никарагуа после товарищеского матча, ответив, что его поразил уровень соперника. Его слова приводит РИА Новости.

«Сборная Никарагуа удивила тем, что вышла не проигрывать. С Мали точно легкой прогулки не будет», — отметил он.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. Счет в игре российские футболисты открыли уже на 3-й минуте, отличился Лечи Садулаев с передачи Константина Тюкавина. На 16-й минуте Оскар Асеведо сравнял счет. На 45+3-й минуте Тюкавин реализовал пенальти, выведя сборную России вперед. На 83-й минуте отличился Александр Головин.

С 47-й минуте команда Никарагуа играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Кристиан Рейес.

главным арбитром которого назначен Абдурашид Худойберганов из Узбекистана.

В рамках мартовского сбора российские футболисты также встретятся с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге 31 марта.

Ранее в Никарагуа сравнили сборную России с чемпионами мира.