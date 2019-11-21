Провокация перед встречей: Захарова о шпионском скандале в Сербии

В российском МИДе считают, что «шпионский скандал» в Сербии является очередной провокацией перед контактами двух стран на высшем уровне. Такое мнение выразила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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«Сейчас у нас должны состояться контакты на высшем уровне. Мы уже привыкли, что перед контактами на высшем или на высоком уровне, где-то за несколько дней появляются интересные сюжеты, которые выдаются за сенсации», — отметила дипломат.

Ранее президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что 4 декабря планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам Захаровой, спустя некоторое время это либо не признается (дезавуируется), либо оказывается провокацией, «наскоро состряпанной».

«Мне кажется, все вопросы, которые вызывают озабоченности у страны, у государства, они решаются по соответствующим каналам», — добавила она.

Как отмечает представитель МИД РФ, очевидно, что авторы видео попытались «настроить людей соответствующим образом перед целым рядом переговоров, встреч и визитов». Дипломат подчеркнула, что для начала необходимо проверить все факты. Например, узнать, когда было снято видео, кто на нем, а также кто его монтировал и выкладывал в сеть.

Вместе с тем Захарова отметила, что не «уходит от комментирования». Представитель министерства иностранных дел пообещала, что вернется к этой теме, когда у российских дипломатов будет достаточно достоверной информации.

Незадолго до заявления Марии Захаровой в Кремле отметили, что эта ситуация никак не повлияет на отношения между Россией и Сербией.

Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал на то, что между странами сложились отношения «особенного характера — партнерского, братского, союзнического». Он отметил, что этот характер отношений «настолько особенный», что на него «ничто не может повлиять».

17 ноября в YouTube пользователь под ником Kdjuey Lskduf выложил видео, в подписи к которому говорится, что «русские коррумпируют Сербию», и упоминается фамилия бывшего заматташе по вопросам обороны при посольстве России в Сербии Георгия Клебана. В конце приписка: «Вот что с нами делают русские «друзья».

Видео длиной более 2 минут собрано из разных записей, которые показывают несколько встреч этих людей. На кадрах видно, как двое мужчин встречаются: по-дружески обнимаются, начинают что-то активно обсуждать. При этом лицо одного из них (вероятно, серба) замазано. Второй мужчина, которым, как утверждает автор ролика, является Клебан, передал знакомому пакет, и они куда-то ушли. Кроме того, есть кадры, как они сидят в кафе и просто общаются, как идут по улице и как предполагаемый серб передает россиянину яркий пакет.

Помимо этого, есть отрезок видео, записанного, вероятно, на скрытую камеру, установленную в машине серба. На этих кадрах видно, как он достает белый пакет, откуда извлекает конверт с деньгами.

После этого в сербских СМИ посыпались публикации о вербовке. Первым материал на эту тему опубликовал таблоид «Блиц». Журналисты озаглавили статью так: «Российские шпионы вербуют сербских офицеров?!».

Авторы утверждают, что российский представитель якобы завербовал высокопоставленного сербского офицера, имя которого не сообщается.

Однако издание указывает непосредственного «вербовщика» — Георгия Клебана, который с июня 2019 года больше не работает в посольстве РФ в Сербии. Об этом позднее сообщило радио «Свобода» со ссылкой на сербский МИД.

О том, что на видео запечатлен именно бывший сотрудник российского посольства, написал на своей странице в Twitter журналист Христо Грозев. По его словам, определить личность мужчины он смог при помощи сервиса распознавания лиц Microsoft Azure. Мужчина прикрепил к своим постам скриншоты, показывающие сравнение изображения с видеозаписи и снимков с официальных мероприятий посольства.

Вместе с тем Служба безопасности Сербии подтвердила подлинность записи, передает издание РТС.

Между тем президент Сербии Александр Вучич заинтересовался историей про «сербского шпиона». Премьер-министр страны Ана Брнабич отметила, что глава государства намерен проверить сообщения СМИ и видеозапись.

«У нас нет всех данных, но если окажется, что это правда, тогда это будет серьезный вопрос и проблема для нас», — отметила сербский премьер в комментарии «Блиц». По ее словам, заниматься этим делом предстоит Агентству военной безопасности.