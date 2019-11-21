Шпион не повлияет: в Кремле рассказали об отношениях с Сербией

В Кремле считают, что скандал, связанный с якобы вербовкой российским военным сербского офицера, не повлияет на отношения между Россией и Сербией, потому что они носят особенный характер.

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«Во-первых, мы не знаем, что это за инцидент, и здесь еще нужно разобраться. Уверен, что отношения между Россией и Сербией носят настолько особенный характер — партнерский, братский, союзнический характер, что ничто не может на этот характер повлиять», — так ответил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос о влиянии инцидента на развитие отношений между государствами.

Он также отметил, что это «не совсем вопрос администрации президента».

Днем ранее сербский таблоид «Блиц» опубликовал материал под названием «Российские шпионы вербуют сербских офицеров?!». В статье говорилось о том, что российский представитель якобы завербовал высокопоставленного сербского офицера, имя которого не сообщается. Однако назван непосредственный «вербовщик». Им якобы оказался бывший заместитель атташе по вопросам обороны при посольстве России в Сербии Георгий Клебан. Эту информацию подтвердили и в Агентстве информационной безопасности Сербии.

При этом запись, послужившая поводом для публикации, была опубликована в YouTube за несколько дней до публикации в СМИ — 17 ноября. Видео выложил неизвестный пользователь под ником Kdjuey Lskduf. В подписи говорится, что «русские коррумпируют Сербию», и упоминается фамилия россиянина. В конце автор дополняет: «Вот что с нами делают русские «друзья».

Видео собрано из разных записей, которые показывают несколько встреч этих людей.

В самом начале якобы сербский офицер кладет пакет в свою машину (и это, вероятно, середина или конец их встречи). Потом показывается, как они встретились: по-дружески обнялись, начали живо разговаривать. Клебан передал знакомому пакет, и они куда-то ушли. Также есть кадры, как они сидят в кафе, идут по улице и как предполагаемый серб передает Клебану яркий пакет. Кроме того, на одном из отрезков видео, записанного непосредственно в машине серба, видно, как он достает пакет с заднего сиденья, из него вытаскивает какой-то предмет и конверт с деньгами.

О том, что это именно бывший сотрудник российского посольства, также написал в Twitter журналист Христо Грозев, сотрудничающий с Bellingcat. Он определил его благодаря специальной программе распознавания лиц Microsoft Azure. К своим постам он также прикрепил скриншоты. На них показано сравнение изображения с видеозаписи и снимков с официальных мероприятий посольства.

The video - which was shot from multiple angles and appears to have been part of a sting or well-prepared surveillance op - does show a person exchanging bags with another person. Indeed, the person in the video is RU deputy military attache Georgiy Kleban. — Christo Grozev (@christogrozev) 17 ноября 2019 г.

Вместе с тем издание РТС утверждает, что Служба безопасности Сербии подтвердила подлинность записи.

Как сообщили в сербском внешнеполитическом ведомстве, Клебан занимал должность помощника атташе, но ушел с этого поста в июне 2019 года, передает радио «Свобода».

Эта история заинтересовала главу сербского государства Александра Вучича. По словам премьер-министра страны Аны Брнабич, президент хочет проверить, насколько информация о том, что сербский гражданин был завербован, соответствует действительности. О намерении лидера Сербии она сообщила газете Blic.

«У нас нет всех данных, но если окажется, что это правда, тогда это будет серьезный вопрос и проблема для нас», — сказала Брнабич, отметив, что этим вопросом займется Агентство военной безопасности.

Кроме того, ранее сообщалось, что он проведет встречу с руководителями разведывательных служб и главой Генштаба. Об этом рассказал министр обороны Александр Вулин белградскому агентству «Танюг».

«Ситуация серьезная, и верховный командующий сделает выводы после тщательного и терпеливого рассмотрения», — анонсировал он.

В четверг также должна пройти встреча Вучича и российского посла в Белграде Александра Боцан-Харченко, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы Сербии. Тема разговора не раскрывается.