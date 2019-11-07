Лишить аккредитации: российские СМИ против немецкого DW

Российская медиагруппа «Патриот» обратилась к главе МИД России Сергею Лаврову с напоминанием, что Deutsche Welle, по мнению Госдумы, нарушила ряд российских законов, передает ФАН. Российские журналисты требуют лишить иностранное СМИ аккредитации.

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«6 ноября на конференции, посвященной свободе СМИ, вы сказали о том, что немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle признала некорректность своих действий во время освещения летних протестных акций в Москве. В связи с этим вы не считаете необходимым и возможным вводить какие-то ограничения для работы Deutsche Welle в России», — так начинается заявление медиагруппы.

Составители письма напомнили, что, согласно выводам комиссии Госдумы, «DW нарушила целый ряд законов РФ». Нарушение депутаты увидели в посте на официальной странице издания в Twitter. Во время несанкционированных митингов в Москве журналисты написали «конкретный призыв: «Москва, выходи!»

Вместе с тем медиагруппа ссылается на заключение лингвистов, которые «указали, что это не что иное как «побуждение, осуществляемое в явной форме»: DW использовала прямую адресацию и глагол в повелительном наклонении.

«Таким образом, иностранное издание DW осуществило прямую попытку повлиять на ситуацию в стране, призвав народ участвовать в незаконной акции протеста против властей РФ», — подводят итог вышесказанному авторы заявления.

Вместе с тем в письме отмечается, что редакцию газеты предупреждали о недопустимости опубликования подобных сообщений. Кроме того, «Патриот» напомнил, что «глава администрации генеральной дирекции Deutsche Welle Йоханнес Хоффманн не согласился с обвинениями и не захотел посещать Государственную думу для дачи разъяснений».

«Главный редактор DW Инго Маннтойфель также не проявил желание объясниться. В итоге депутаты вышли с инициативой лишить DW аккредитации в РФ», — напомнили российские журналисты.

Вместе с тем они указали на неодинаковую трактовку зарубежных коллег при освещении идентичных событий, происходящих за пределами России. Кроме того, они обратили внимание, что DW при освещении несогласованных акций подвергали критике «только правоохранительные органы, сообщая об «особо жестких задержаниях», не говоря о незаконности акции.

«В связи с этим просим вас разобраться в ситуации относительно деятельности Deutsche Welle на территории Российской Федерации. Просим МИД РФ лишить аккредитации иностранное средство массовой информации Deutsche Welle», — заключили в медиагруппе.

Ранее глава российского МИДа сообщил, что Москва не собирается вводить санкции в отношении немецкого СМИ. «Мы не считаем необходимым, не считаем возможным вводить какие-то ограничения», — подчеркнул Сергей Лавров.

Вместе с тем он заявил, что представители издания признали некорректность работы своих корреспондентов этим летом. По его словам, с германскими медиаменеджерами общалась официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Вместе с тем он отметил, что одно дело — освещать митинги, а другое — подсказывать людям, что стоит делать, и «даже где-то зазывать людей на них».

После этого пресс-секретарь Deutsche Welle Кристоф Юмпельт заявил, что никакой встречи с представителями медиахолдинга не было и что у него нет причины извиняться за размещенный сотрудниками издания пост в соцсети.

«Нет, DW не надо извиняться. Им надо самораспуститься после этого. Позорище несусветное», — так прокомментировала это заявление Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Вместе с тем она привела подробности встречи. По ее словам, она состоялась 7 октября в 16.00 в первом корпусе здания МИД России. Дипломат даже указала кабинет, в котором прошли переговоры, — 129. На встрече, в частности, присутствовал шеф-корреспондент московского корпункта DW Юрий Решето.

«Подавали чай и кофе. Спросите, были ли печеньки? А как же. Мы угощали. Как в DW могут настолько беззастенчиво врать? Так привыкли, я думаю», — добавила она.

В то же время стоит отметить, что Юмпельт ранее поприветствовал слова Лаврова. Он отметил, что санкции не могут быть оправданными. Вместе с тем он назвал недоразумением сообщения о том, что DW признала некорректным освещение летних протестов в Москве, говорится на сайте издания. «Возможно, здесь имеет место недоразумение», — сказал он.