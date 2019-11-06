Роспуск парламента: что будет с Великобританией

Парламент Великобритании официально прекратил свою работу в преддверии внеочередных выборов, которые назначены на 12 декабря. Текущий состав парламента был избран на досрочных выборах 2017 года, и также досрочно же уходит в отставку.

За два года парламентарии не смогли разрешить основной вопрос британской повестки дня — организовать выход Великобритании из состава Евросоюза. Их главным достижением же стало предварительное одобрение соглашения между Лондоном и Брюсселем по условиям Brexit.

Британский парламент состоит из нижней палаты (палаты общин) и верхней палаты (палаты лордов). В ходе внеочередных выборов британцы избирают только депутатов в палату общин, члены палаты лордов же назначаются монархом.

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При этом после роспуска парламента все депутаты палаты общин освобождают свои места, а их мандаты становятся вакантными до результатов выборов. В палате лордов же ситуация обратная — они не теряют свое место, а просто приостанавливают работу.

Стоит отметить, что парламент Великобритании прекратил свою деятельность за 25 рабочих дней до выборов, таким образом, до 12 декабря страна будет существовать без законодательной власти. Однако это не означает приостановку работы британского правительства. Кабмин продолжает функционировать, но переходит в так называемый «осторожный режим».

Во время избирательной кампании работа чиновников регулируется Общим руководством по выборам, которое обязывает их не допускать использования административного ресурса в поддержку каких-либо партий. Также министры должны с осторожностью продвигать любые инициативы, чтобы это не было воспринято в политическом ключе.

Как заявил «Газете.Ru» директор Центра европейской информации Николай Топорнин, эти процедуры и стандарты были выработанные в Великобритании за многие десятилетия.

«Партия, которая находится у власти, не должна получать преимущество административного плана. За этим следят правоохранительные органы и сами партии, если кого уличат в таком виде агитации, это может очень сильно сказаться на рейтинге», — отметил эксперт.

Представители власти не станут пренебрегать подобными запретами, считает Топорнин, они не будут нарушать устоявшиеся неписаные правила Великобритании.

Следом за роспуском парламента идет публикация политических программ партий, которые участвуют в выборах. В настоящее время главными игроками являются правящая Консервативная партия премьера Бориса Джонсона, лейбористы Джереми Корбина, либерал-демократы Джо Суинсон, «зеленые» Джонатана Бартли и партия Brexit Найджела Фаража.

Согласно последним опросам YouGov от 1 ноября, рейтинг консерваторов составляет 37%, лейбористы набирают 22%, на третьем месте либерал-демократы — 19%, затем партия Brexit с результатом в 11% и на пятом месте «зеленые» — 7%.

В ходе предвыборной кампании главные споры будут идти вокруг Brexit, уверен Топорнин, в том числе представители партий будут рассуждать о целесообразности выхода Лондона из состава ЕС.

«Сейчас большое преимущество имеет Консервативная партия и Борис Джонсон, некоторые опросы дают им даже больше 40% голосов. Лейбористы же имеют всего до 25%, а на пятки им наступают либерал-демократы. Такой процентаж предполагает, что консерваторы могут одержать уверенную победу на выборах», — добавил эксперт.

Главный вопрос в том, сумеют ли консерваторы получить абсолютное большинство мест в парламенте или относительное, уверен Топорнин, в этом Джонсону может помочь партия Найджела Фараджа. Потому что оба лидера схожи по своей четкой позиции в отношении необходимости Brexit, таким образом, консерваторы могут попробовать получить голоса сторонников Фараджа или же заручится их поддержкой уже в парламенте.

Основные проблемы на выборах могут возникнуть у оппозиционных партий — таких, как лейбористы и либерал-демократы. В отличие от консерваторов, которые имеют четкие цели, оппозиционные силы продвигают довольно размытую позицию. К примеру, лейбористы настаивают на проведении нового референдума по Brexit, но также не отказываются от выхода Лондона из ЕС как такого.

«Такая зигзагообразная позиция не вселяет уверенности в избирателей, математически это выразится в то, что у них будет намного меньше мест в парламенте, чем у консерваторов»,

— резюмировал Топорнин.