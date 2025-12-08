На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский назвал поражение России невыгодным для Китая

Зеленский: Китаю невыгодна слабая и проигравшая Россия
Louisa Gouliamaki/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поражение Российской Федерации не отвечает интересам Китайской Народной Республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Сегодня Китаю невыгодна слабая Россия и проигравшая Россия. И из-за этого страдает украинский народ. Потому что, если Китаю невыгодно остановить Россию, это значит, что идет продолжение войны», – подчеркнул он. По утверждению украинского лидера, Китай не оказывает России военную поддержку, однако и не предпринимает активных действий для урегулирования конфликта.

2 декабря Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон пришли к соглашению по мирному плану, состоящему из 20 пунктов. По его словам, Украина и Соединённые Штаты доработали изначальную «дорожную карту», предложенную американской стороной, трансформировав ее в план, содержащий 20 шагов. Украинский лидер уточнил, что в ходе переговоров в Женеве предварительный перечень из 28 пунктов был сокращен.

Ранее СМИ заявили о подготовке США к свержению Зеленского.

