В чемпионате Франции восхитились игрой Сафонова за «ПСЖ»

Пресс-служба французской Лиги 1 опубликовала в социальной сети X видео сейва в исполнении российского голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова во встрече 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном».

«Что за сейв от Сафонова», — подписала видео с отраженным Сафоновым ударом пресс-служба Лиги 1.

Встреча, которая состоялась в ночь на 7 декабря, завершилась со счетом 5:0 в пользу парижан. Сафонов отыграл весь матч «на ноль», оформив свой третий «сухой» матч в карьере в Лиге 1.

В турнирной таблице Лиги 1«ПСЖ» располагается на втором месте, набрав 33 очка. «Ренн» с активом в 24 очка находится на шестой позиции.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне Сафонов еще ни разу не выходил на поле в составе команды до матча с «Ренном». В СМИ сообщалось, что футболист может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Ранее в «ПСЖ» опровергли слухи об уходе Сафонова.