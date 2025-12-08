Аэропорт Волгограда приостановил работу

В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Днем 8 декабря три российских аэропорта приостановили прием и отправку самолетов. Речь шла о воздушных гаванях Северный в Грозном и Беслан во Владикавказе, а также об аэропорту в Магасе. Авиагавани во Владикавказе и Магасе возобновили работу в штатном режиме примерно в 15:38 мск, а в Грозном — примерно в 16:43 мск.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов. При его введении экипажам всех уже находящихся в небе самолетов и вертолетов поступает приказ немедленно совершить посадку или вывести воздушное судно из определенной зоны. План «Ковер» могут объявить по целому ряду причин, среди которых — атаки беспилотных летательных аппаратов и внезапное изменение метеорологических условий, представляющее угрозу для полетов.

Ранее у самолета из Сургута в Самару выбило трансформатор и отказали сразу семь систем.