«У «Газпрома» стало меньше денег»: названа проблема«Зенита»

Агент Ткаченко: у «Зенита» и «Газпрома» стало меньше денег, это плохо
Футбольный клуб «Зенит»

Глава агентства ProSports Management и футбольный агент Герман Ткаченко в шоу «Это футбол, брат!» заявил о сокращении финансирования в петербургском «Зените».

«У «Зенита» меньше денег, чем раньше. Ну, прямо меньше. ЦСКА – эластичная история с точки зрения финансов. Вы молчите, а вообще-то они продали игроков на 23 миллиона. <...> У «Газпрома» стало меньше денег. Для нашего футбола это плохо», — отметил он.

6 декабря «Зенит» в 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл тольяттинский «Акрон». Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Жерсон с передачи Густаво Мантуана на 32-й минуте. Второй гол «Зенита» оформил Луис Энрике, который отличился на 41-й минуте после результативной передачи Педро.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб занимает вторую строчку, набрав 39 очков. На первом месте идет «Краснодар» (40 баллов). 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. «Зенит» дома примет калининградскую «Балтику».

Ранее игрок ЦСКА перенес операцию.

