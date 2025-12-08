На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Тегеране планируют построить три больших стадиона

Мэр Тегерана Закани: в городе построят три крупных стадиона
true
true
true
close
Shutterstock

Власти Ирана намереваются возвести три крупных футбольных стадиона в Тегеране в ближайшем будущем, и в настоящее время уже проводятся предварительные работы. Об этом заявил мэр города Алиреза Закани, чьи слова приводит телеканал SNN.

«Мы планируем построить в Тегеране три стадиона вместимостью от 30 000 до 50 000 человек», — приводит вещатель слова политика.

По словам Закани, место для строительства стадионов уже определено, и в настоящее время эксперты заняты разработкой проектов спортивных объектов.

До этого сообщалось, что в Иране развернулось строительство инфраструктурных объектов китайскими компаниями в качестве платы за поставки нефти. Эта схема позволяет Китаю обходить западные санкции и международные платежные системы, фактически осуществляя бартерные сделки по покупке иранской нефти.

По этой схеме было проведено до $8,4 млрд в виде нефтяных платежей за 2024 год. Деньги идут на финансирование китайских инфраструктурных проектов.

Ранее МИД РФ призвал страны «Евротройки» вернуться за стол переговоров с Ираном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как вырастут пособия и выплаты в России в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами