Власти Ирана намереваются возвести три крупных футбольных стадиона в Тегеране в ближайшем будущем, и в настоящее время уже проводятся предварительные работы. Об этом заявил мэр города Алиреза Закани, чьи слова приводит телеканал SNN.

«Мы планируем построить в Тегеране три стадиона вместимостью от 30 000 до 50 000 человек», — приводит вещатель слова политика.

По словам Закани, место для строительства стадионов уже определено, и в настоящее время эксперты заняты разработкой проектов спортивных объектов.

До этого сообщалось, что в Иране развернулось строительство инфраструктурных объектов китайскими компаниями в качестве платы за поставки нефти. Эта схема позволяет Китаю обходить западные санкции и международные платежные системы, фактически осуществляя бартерные сделки по покупке иранской нефти.

По этой схеме было проведено до $8,4 млрд в виде нефтяных платежей за 2024 год. Деньги идут на финансирование китайских инфраструктурных проектов.

Ранее МИД РФ призвал страны «Евротройки» вернуться за стол переговоров с Ираном.