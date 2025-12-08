На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский прибыл в Брюссель

Зеленский прибыл в Брюссель, где встретится с генсеком НАТО Марком Рютте
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Впереди встреча с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также совместные переговоры с председателями Европейского совета Антониу Коштой и Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен», — написал Зеленский.

Он добавил, что взаимодействие с партнерами в данный момент очень важно для Киева.

8 декабря украинский лидер сообщил, что Европа и Украина готовят свой вариант мирного плана по урегулированию конфликта с Россией.

Зеленский подчеркнул, что Украина не может пойти на территориальные уступки. При этом он добавил, что у президента США Дональда Трампа «свое видение, которое отличается от украинского».

До этого Трамп заявил о своем разочаровании из-за нежелания украинского президента даже ознакомиться с текстом мирного плана, который был предложен Вашингтоном.

Ранее Умеров раскрыл подробности переговоров с делегацией США.

