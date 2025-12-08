Ученых удивили странные звуки, издаваемые морскими раковинами возрастом 6000 лет

Необычные раковины, найденные учеными из Барселонского университета на неолитических стоянках в Каталонии и датируемые возрастом около 6 тысяч лет, оказались не просто украшениями или бытовыми предметами. Новое исследование испанских археологов показало: они могли работать как мощные звуковые сигнальные устройства. Простые эксперименты — всего лишь попытка подуть в раковину — дали впечатляющий результат: оглушительный звук до 111,5 децибела, сравнимый с автомобильным клаксоном. Работа опубликована в журнале Antiquity.

Работу провели археологи Микель Лопес-Гарсия и Маргарита Диас-Андреу. Они исследовали 12 крупных раковин Charonia lampas с пяти неолитических поселений и обнаружили общую деталь: у всех был срезан апекс, кончик спирали. Именно через это отверстие музыканты и сегодня дуют в раковины, превращая их в горны.

Для экспериментов Лопес-Гарсия, который профессионально играет на трубе, попытался извлечь звук из восьми достаточно хорошо сохранившихся раковин. Результат оказался почти одинаковым: мощный, резонансный гул превышал 100 дБ — слышимость на сотни метров. В некоторых раковинах удалось получить до трех различных нот, однако устойчивость звука резко падала при любых попытках изменить тембр или высоту.

Ученые отметили, что на части раковин имеются следы деятельности морских организмов — это указывает на то, что их собирали пустыми, уже после гибели моллюсков. То есть интерес представляла именно раковина как инструмент, а не ее обитатель.

При этом две раковины имели дополнительные небольшие отверстия, которые могли бы изменять звук. Однако эксперименты показали, что закрытие этих отверстий не влияет на тональность — значит, отверстия были естественными, а не вырезанными человеком.

В совокупности данные указывают на функциональное использование раковин как инструментов дальнего сигнала — своеобразных «мегафонов» неолита. Громкость позволяла фермерам, расселенным на больших территориях, передавать сигналы на значительное расстояние.

Гулкие ритуальные звуки, сигналы для общения или ранняя музыка — назначение этих раковин могло быть куда шире, чем кажется. И, как пошутили авторы, кто знает — возможно, неолитические мастера пытались решить те же проблемы, что и современные любители необычных дыхательных инструментов, вплоть до экспериментального лечения храпа и апноэ.

