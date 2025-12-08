В Краснодаре ввели ограничения в аэропорту

В аэропорту Краснодара введены ограничения в аэропорту на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он, отметив, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Согласно действующему NOTAM (извещение для пилотов) краснодарский аэропорт принимает регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 мск.

Ранее ограничения были введены в аэропорту Волгограда.

Днем работу приостанавливали воздушные гавани в Грозном, Владикавказе и Магасе.

План «Ковер» может быть задействован при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль председателя избиркома Белгородской области.