Названа сумма, которая потребуется Украине для закупки оружия в 2026 году

Киеву в следующем году необходимо получить $15 млрд в рамках программы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) для закупки вооружений. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщило издание «Новости. Live».

«Программа PURL нуждается в $15 млрд», — сказал глава государства.

Он обратил внимание, что в 2025 году Украине не хватало $1,5 млрд для закупки вооружений. Но недавно Нидерланды выделили на помощь стране $700 млн, поэтому теперь дефицит составляет $800 млн.

7 декабря секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности Роман Костенко сообщил, что на Украине сложилась критическая ситуация с поставками ракет американского производства. По его словам, у Киева никогда не было американских ракет в избытке, но сейчас положение стало еще хуже.

3 декабря в министерстве иностранных дел Украины рассказали, что пять стран — членов НАТО подтвердили выделение $1 млрд в качестве «дополнительной поддержки» в рамках инициативы PURL. О каких именно государствах шла речь, в ведомстве не уточнили.

Ранее европейская страна отказалась участвовать в механизме НАТО по оказанию военной помощи Украине.