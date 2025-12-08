На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подростки-мигранты увели школьницу от друзей и изнасиловали

В Британии два мигранта похитили девушку и изнасиловали
Молодые люди, прибывшие в Великобританию из других стран, получили сроки за изнасилование 15-летней девушки. Об этом сообщает Independent.co.uk.

Инцидент произошел, когда все трое находились в одной компании. Подростки-преступники переговаривались друг с другом на пушту, и, когда девушка оказалась наедине с ними, увели в заросшее кустарниками место и изнасиловали, предварительно поставив на колени.

По данным правоохранителей, школьница отбивалась и сопротивлялась, но ничего не могла сделать против двух соперников.

Компанию увидел прохожий, и, поняв, что юноши занимаются чем-то противозаконным, вмешался. Он отпугнул подростков и посоветовал обратиться в полицию. Мужчина также оставался с пострадавшей, пока она не оказалась в безопасности.

В результате одного из подростков приговорили к 10 годам и восьми месяцам заключения, второго – к девяти годам и 10 месяцам. Первого депортируют на Родину.

Ранее шесть человек изнасиловали мальчика на фестивале и получили 90 лет лишения свободы.

