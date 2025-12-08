В украинских Сумах нет света и воды

После взрывов в украинском городе Сумы прекратилась подача электричества и воды

В расположенном на северо-востоке Украины городе Сумы произошли многочисленные взрывы, приведшие к отключению электричества и водоснабжения. Об этом сообщают местные паблики.

По имеющейся информации, Сумы атаковали российские беспилотники. В результате ударов, которых было не менее 13, объекты критической инфраструктуры получили серьезные повреждения. В городе отсутствуют электроэнергия и вода.

8 декабря сообщалось, что Вооруженные силы России третью ночь подряд атакуют город Фастов в Киевской области Украины.

В ночь на 8 декабря в украинских городах Днепропетровске и Чернигове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Власти призвали горожан спрятаться в укрытиях. В Чернигове причиной взрыва, предположительно, стала атака беспилотника.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Кадыров рассказал о мести за налет БПЛА на Грозный.