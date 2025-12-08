В ДР Конго погибло около 2 тысяч человек от холеры в 2025 году

ООН: в ДР Конго произошла крупнейшая за 25 лет вспышка холеры

Демократическая Республика Конго (ДРК) переживает самую крупную за последние 25 лет вспышку холеры. Об этом сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

«С начала 2025 года в ДРК зарегистрировано 64 427 случаев заболевания холерой, включая 1 888 смертей. 14 818 случаев заболевания приходятся на детей, 340 из которых закончились смертью. Это самая масштабная вспышка холеры в стране за последние 25 лет», — передает ЮНИСЕФ.

По информации общественной организации, случаи заболевания холерой отмечены в 17 из 26 провинций ДРК. Один из очагов нынешней вспышки находится в столице страны Киншасе. ЮНИСЕФ отмечает, что холера является заболеванием, которое можно предотвратить, если улучшить водоснабжение, санитарию, гигиену и медицинские услуги в стране.

До этого врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о мировой вспышке холеры. Согласно его данным, с января по сентябрь зарегистрировано более полумиллиона заразившихся. Фиксировались и случаи завоза болезни в Россию, однако вовремя принятые меры позволили предотвратить ее распространение.

