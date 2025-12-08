В ДР Конго погибло около 2 тысяч человек от холеры в 2025 году

Демократическая Республика Конго (ДРК) переживает самую крупную за последние 25 лет вспышку холеры. Об этом сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).
«С начала 2025 года в ДРК зарегистрировано 64 427 случаев заболевания холерой, включая 1 888 смертей. 14 818 случаев заболевания приходятся на детей, 340 из которых закончились смертью. Это самая масштабная вспышка холеры в стране за последние 25 лет», — передает ЮНИСЕФ.
По информации общественной организации, случаи заболевания холерой отмечены в 17 из 26 провинций ДРК. Один из очагов нынешней вспышки находится в столице страны Киншасе. ЮНИСЕФ отмечает, что холера является заболеванием, которое можно предотвратить, если улучшить водоснабжение, санитарию, гигиену и медицинские услуги в стране.
До этого врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал о мировой вспышке холеры. Согласно его данным, с января по сентябрь зарегистрировано более полумиллиона заразившихся. Фиксировались и случаи завоза болезни в Россию, однако вовремя принятые меры позволили предотвратить ее распространение.
