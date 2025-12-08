«Я боевой человек»: игрок «Локомотива» сделал заявление после обнаружения рака

Волейболист «Локомотива» Деру обратился к фанатам после обнаружения у него рака

Бельгийский доигровщик новосибирского «Локомотива» Сэм Деру обратился к фанатам после новости о подтверждении у него онкологического заболевания. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Я очень боевой человек, но лечение будет непростым. Тем не менее моя цель остается той же – помочь нашей команде в этом сезоне достичь важных целей. А пока я буду самым большим фанатом команды на расстоянии! Ценю все ваши добрые слова и поддержку!» — заявил Деру.

О том, что Деру диагностировали рак, стало известно 8 декабря.

Волейболист выступает в России с 2019 года. Тогда он подписал контракт с московским «Динамо», отыграл в команде два года и уехал в польский клуб «Ресовия». В 2022 году Деру вернулся в Россию и подписал контракт с казанским «Зенитом», а в 2025 году стал игроком новосибирской команды.

С 2011 года Деру играет за сборную Бельгии, с которой стал победителем Евролиги-2013. Он был капитаном национальной команды на чемпионате Европы-2019.

