«Конгресс запугивает дипломатов»: людей Помпео зовут на допрос

Руководитель Госдепартамента США Майк Помпео расценил как давление и угрозу вызов своих сотрудников в комитет по иностранным делам палаты представителей на допрос по расследованию скандального телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

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«Я обеспокоен запросами комитета, которые могут быть трактованы не иначе, как попытка запугать и ненадлежащим образом обращаться с высококлассными профессионалами Государственного департамента», — подчеркнул дипломат.

Он также пообещал не дать нарушать права сотрудников своего ведомства.

«Позвольте мне пояснить: я не потерплю происходящего и буду использовать все имеющиеся в моем распоряжении средства для предотвращения любых попыток запугать моих преданных специалистов, которыми я горжусь», — добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

Ранее стало известно, что сразу три комитета палаты представителей США, подконтрольных членам Демократической партии, обязали Помпео до 4 октября предоставить конгрессу документы по Украине, которые требуются для расследования в рамках импичмента Трампа.

Речь идет о комитетах по иностранным делам, разведке и надзору. Если Помпео откажется предоставить материалы, то этот шаг будет расценен конгрессменами как «свидетельство воспрепятствования расследованию».

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации также сообщала, что глава Госдепа присутствовал при том разговоре Трампа с Зеленским, произошедшим 25 июля и вызвавшим скандал из-за того, что

американский лидер просил украинского коллегу начать расследование в отношении своего будущего оппонента на выборах в 2020 году Джозефа Байдена.

«Участие мистера Помпео в звонке, о котором ранее не сообщалось, является одним из противоречивых моментов в процессе импичмента», — говорится в статье.

Импичмент Трампа был запущен после подачи информатора Национальной разведки США о возможном давлении Трампа на Зеленского.

«Там много людей говорят о сыне Байдена, что Байден сам остановил уголовное преследование, и многие люди хотят узнать об этом. Если бы Вы могли заняться этим с генеральным прокурором – было бы здорово. Байден стал хвастаться, что прекратил преследование, так что если Вы можете заняться этим... Это звучит ужасно для меня», — сказал Трамп Зеленскому.

Из-за данного разбирательства специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку.

Волкер постепенно стал ключевой фигурой в разворачивающемся скандале – именно он, согласно докладу информатора разведки, организовал встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани с советником Зеленского Андреем Ермаком.

Кстати, после этого председатель комитета по разведке нижней палаты американского конгресса Адам Шифф заявил о намерении добавиться публикации стенограммы разговоров президента России Владимира Путина и Трампа, передает ФАН.

«Конечно, я надеюсь, что мы это выясним.

Думаю, что главная потребность здесь — это обеспечить национальную безопасность Соединенных Штатов и посмотреть, подрывал ли нашу безопасность президент в разговорах и с другими мировыми лидерами»,

— заявил конгрессмен.

Спикер палаты представителей, лидер демократов в нижней палате Нэнси Пелоси заявила, что именно Россия причастна к скандалу вокруг разговора Трампа и Зеленского, сообщает НСН.

«Кстати, я думаю, Россия приложила к этому руку», — заявила Пелоси в эфире телеканала MSNBC.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором указала на странный вывод со стороны Пелоси.

«Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула «скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины», то, по логике спикера, руку Россия приложила именно к ней», — указала дипломат.

Кремль выразил готовность обсуждать возможность публикации, но все будет зависеть от контекста, в котором это будет осуществляться, пояснил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Подобные просьбы часто идут из США. Мы не вмешивались в выборы и не планируем вмешиваться. Что касается стенограмм разговоров, то в какой-то степени публикация возможна только по взаимному согласованию сторон. В целом, если говорить конкретно, дипломатическая практика подобные публикации не предусматривает. Если у американцев будут какие-то сигналы, будем обсуждать», — указал представитель Кремля.

Более того – на официальном сайте президента Украины 28 сентября появилась петиция с требованием опубликовать стенограммы всех телефонных разговоров Зеленского с Путиным. Чтобы обращение рассмотрел президент, оно должно набрать 25 тысяч подписей за 90 дней.