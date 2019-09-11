«Нет китайской экспансии»: Токаев впервые посещает КНР как президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 сентября прибыл в Пекин с двухдневным официальным визитом, в ходе которого он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, а также с другими представителями политических и деловых кругов Китая.

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Токаев уже провел встречу с членом политбюро ЦК КПК, начальником канцелярии руководящей группы по иностранным делам КПК Ян Цзечи.

«Китай является соседним, дружественным нам государством, второй экономикой мира. Казахстан придает важное значение данному визиту. Мы благодарны Китаю за поддержку СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии) и других инициатив Казахстана на международной арене. Что касается экономического сотрудничества, то оно является стратегическим по своему характеру. Те договоренности, которые были достигнуты нашим первым президентом Нурсултаном Назарбаевым и председателем Си Цзиньпином, получат дальнейшее развитие», — сказал президент Казахстана в ходе встречи.

Таким образом Токаев дал ответ политологам и журналистам, которые задавались вопросом: какой вектор международного направления выберет преемник Назарбаева? Экс-президенту удавалось балансировать между Россией, Западом и Азией, сохраняя при этом нейтралитет. Его преемник уже посетил Россию, Таджикистан и Узбекистан, четвертым в списке визитов стал Китай.

Свои предпочтения Касым-Жомарт Токаев уже обозначил, однако в Казахстане далеко не все довольны выбранным курсом.

Визит президента в Пекин проходит на фоне антикитайских протестов в его стране. Участники акций выступают против растущего, по их мнению, влияния Китая. Они обеспокоены ростом финансовой помощи и «инвестиционных проектов».

В начале сентября на улицы вышли жители города Жанаозен, вскоре протестные настроения распространились и на другие населенные пункты, в том числе митинги прошли в Нур-Султане. Протестующие выходили с плакатами «Нет китайской экспансии», требовали, чтобы президент отменил поездку в Пекин и не заключал новых соглашений о кредитах.

И это, к слову, не первые подобные протесты. В 2016 году правительство Казахстана приняло решение продать на аукционах 1,7 млн гектаров сельскохозяйственных территорий, иностранцам разрешалось арендовать землю сроком до 25 лет. Эта новость вызвала в стране волну протестов против китайской экспансии, которая, впрочем, была подавлена Назарбаевым.

При этом по сумме выданных кредитов и инвестиций для Казахстана Китай занимает далеко не первое место.

Если посмотреть официальную статистику, прямые иностранные инвестиции в национальную экономику Казахстана за 9 месяцев 2018 года составили $17,3 млрд. При этом многолетним лидером по инвестициям в экономику страны являются Нидерланды — за три квартала прошлого года голландские инвесторы направили в Казахстан $4,74 млрд, на втором месте США ($3,9 млрд), на третьем Швейцария ($2,2 млрд). Инвестиции Китая за этот период составили $1,15 млрд.

Нур-Султан для Пекина является привлекательным источником сырья, рынка сбыта и транзитной территории. Задолженность Казахстана КНР уже достигла отметки в 12 млрд долларов. За последние пять лет двусторонний товарооборот между Китаем и Казахстаном достиг исторически высокого показателя — $28,6 млрд.

Недавно эту страну посетил и предшественник Токаева. После того, как Нурсултан Назарбаев покинул пост президента, он поехал с визитом Китай и рассказал журналистам чуть больше обычного о своих международных предпочтениях.

«Китай никогда не говорит «живите, как мы живем», как Запад нас учит всегда, — заявил Назарбаев. — Вот эта политика Китая, она нравится, она притягивает».

Нынешний же президент страны высказался о китайской щедрости: «Брать долги или не брать, или брать и осваивать. Это вопрос риторический и не имеет никакой основы для того, чтобы критиковать».

Он отметил и успехи своей страны.

«Сорок лет назад руководство и народ Китая приступили к проведению мудрых и широкомасштабных преобразований. Благодаря этим реформам китайское государство занимает передовые позиции в мире. В течение 30 лет Казахстан также прошел непростой, но впечатляющий путь — от глубокого системного кризиса к устойчивому росту», — сказал сегодня президент Казахстана, выступая с лекцией в Китайской академии общественных наук.

Он добавил, что не планирует менять ориентиры во внешней политике страны и приложит усилия для укрепления двусторонних отношений с Китаем.

«КНР также одной из первых среди ядерных держав предоставила соответствующие гарантии Казахстану без каких-либо предварительных условий», — отметил он.

При этом Токаев подчеркнул, что независимость Казахстана необходимо укрепить.

Впрочем, мало кто ожидал, что новый президент повернется к Китаю спиной. Касым-Жомарт Токаев достаточно близок к этой стране — свою дипломатическую карьеру он начинал именно в Пекине. В то время он стал свидетелем студенческих выступлений на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Происходившие тогда события он описал в своей книге «Преодоление». «И, хотя буквально в ста метрах от парламента бушевало людское море, банкет все же прошел в спокойной дружественной обстановке», — писал Токаев о ситуации в КНР во время визита в эту страну советского лидера Михаила Горбачева.

Китайским языком президент владеет практически в совершенстве, его он изучает на протяжении всей жизни. Видеозаписи выступлений Токаева на китайском периодически появляются в интернете. На этот раз пресс-служба президента даже сообщила, что в ходе своего визита глава государства не использовал китайский язык.

«Глава государства выступил на казахском языке во время открытия шестого заседания Казахстанско-китайского делового совета, Китайской академии общественных наук и на встрече с представителями китайских бизнес-групп», – сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали в своем фейсбуке.