Нацпроект «Здравоохранение»: что поручил Путин

Пациенты российский больниц жалуются на плохие условия, причем — справедливо, кроме того к врачам наблюдаются постоянные очереди ввиду нехватки специалистов, а сами медицинские работники недовольны уровнем зарплаты и высокой нагрузкой – обо всем этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

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Присутствовавшим на заседании заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, курирующей социальную сферу, министру здравоохранения Веронике Скворцовой и другим чиновникам глава государства поручил детально проработать эти и другие актуальные проблемы, а также найти эффективные способы их решения.

По словам президента, в государственных учреждениях первичного звена здравоохранения в России не хватает более 25 тысяч врачей и более 130 тысяч человек среднего медперсонала. Кроме того, заложенная в советское время материально-техническая база поликлиник и амбулаторий устарела и нуждается в капитальном ремонте. То же самое можно сказать и про устаревшее оборудование, которое было закуплено в 2005-2006 годах.

«Вне зоны доступности первичного звена здравоохранения в прошлом, 2018 году еще находились 499 населенных пунктов численностью от ста до двух тысяч человек. К 2021 году должно быть охвачено сто процентов таких населенных пунктов», — поставил задачу Путин.

Все эти мероприятия будут профинансированы в рамках национального проекта «Здравоохранение», а именно — программ «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», на которые запланировано выделить около 230 млрд руб.

В целом

ключевыми целями нацпроекта «Здравоохранение» также являются снижение смертности населения, обеспечение всех россиян профилактическим медосмотром не реже раза в год,

упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.

«Основное число граждан, основной контингент, он прежде всего обращается в первичное звено — вот когда до каждого конкретного человека дойдут все наши усилия и те огромные, прямо скажем, деньги, которые запланированы на нацпроект «Здравоохранение», — подытожил глава государства.

Голикова же пообещала, что кабинет министров до 1 октября примет решение по структуре заработной платы врачей: будет ли она жестко фиксированной или же будет возвращена система доплат, передает ФАН.

Двумя неделями ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от Минздрава, Минпросвещения и Минтруда объяснить причины срыва сроков нацпроектов, а также принять меры к их ускорению — в частности, программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».

В рамках реализации этого проекта

необходимо было предоставить земельные участки под строительство фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в 20 регионах, однако этого не было сделано.

В декабре прошлого года Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявил, что России необходим прорыв и этого можно добиться с помощью реализации национальных проектов, передает НСН.

По словам главы государства, в России было создано 12 нацпроектов, в частности в сфере здравоохранения, образования, науки, чтобы добиться результатов, так как это невозможно без постановки конкретных целей. Путин отметил, что без человеческого капитала прорыв невозможен. Президент также выразил надежду на слаженную работу федеральных властей.

Расходы на нацпроекты в России с 2019 по 2024 год составят 25,7 трлн рублей. Такие данные приводятся в документе, который был опубликован на сайте правительства. Из этой суммы 13,1 трлн руб. будет выделено из федерального бюджета, более 7,5 трлн руб. — из внебюджетных источников, а также 4,9 трлн руб. — из региональных бюджетов. Кроме того, будут задействованы и внебюджетные фонды. Из них должны предоставить еще 147,8 млрд руб.

Самым затратным из планируемых проектов станет нацпроект «Экология». На него уйдет 4,041 трлн руб. Также в список самых дорогостоящих вошли направления «Демография» — 3,105 трлн руб., «Здравоохранение» — 1,725 трлн руб., «Цифровая экономика» — 1,634 трлн руб. и «Жилье и городская среда» — 1,066 трлн руб. Помимо этого, выделены средства и на проекты «Образование» и «Наука» — 784,5 млрд и 636 млрд руб., а также на нацпроект «Культура» — 113,5 млрд руб.