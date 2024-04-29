Россиян предупредили о самых вредных для экологии продуктах, которые забывают на шашлыках

Пластиковые подложки, обертки и пакеты, одноразовая пластиковая посуда, стекло, металл — это станет мусором на пикнике или шашлыках еще до завершения гуляния. О том, какой вред экологии наносят забытые после пикников, «Газете.Ru» рассказала Регина Закирова, эколог из EKF.

«Если остатки еды можно прикопать в земле, и после разложения они дадут питательные вещества почве, то остальные отходы останутся на месте отдыха продолжительное время, т.к. большая часть не разлагается. Природа задыхается от таких «подарков» человека», — объяснила она.

По словам эколога, распространенное заблуждение — сжечь отходы на месте.

«Если мы не видим вреда глазами — это не значит, что его нет. Помимо того, что мы уничтожаем природные ресурсы (пластик фактически выполнен из нефти и газа), сам дым от сжигания пластиковых отходов плохо сказывается на качестве воздуха. Он содержит в себе окислы азота, серы, фенолы, канцерогенные диоксины, способные влиять на наследственность, не говоря уже о соединениях тяжелых металлов (в т.ч. свинца, ртути). Вы вернетесь в свои дома, а местные обитатели природы останутся и будут вынуждены вдыхать отравляющий их организмы яд», — добавила эколог.

Пластик — самая коварная фракция, отметила специалист. Следует обращать внимание на маркировку при выборе продуктов, а еще лучше брать товары на развес.

«Особенно «злой» пластик — вспененный полистирол. Под влиянием внешних факторов, таких как ветер, солнце, вода он начинает выделять вредное вещество-стирол, который является канцерогеном. Оказывает значительное влияние на нервную систему и имеет свойство накапливаться в организме. Такие незаменимые и широко распространенные одноразовые влажные салфетки участвуют со вспененным полистиролом в одной гонке. Они не разлагаются, а распадаются на микропластик, которые проникает в живые организмы вместе с едой и водой. А значит, рано или поздно окажется внутри нас», — предупредила она.

Несмотря на то, что бытует мнение о благоприятном разложении металла после обжига, эколог рекомендовала металлические емкости забрать с собой и передать на переработку, как и стеклянные. Во избежание травмирования животных и птиц территории.

«Направьте часть своих сил на уборку места пикника, соберите отходы и правильно утилизируйте их», — резюмировала эколог.

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