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Главком ВСУ рассказал об отступлении украинских войск западнее Авдеевки

Главком Сырский сообщил об обострении ситуации на фронте и отступлении ВСУ

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте, которая, по его словам, динамично меняется. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Сырского, российские войска перешли в наступление на Курахово и Покровск западнее Марьинки и Авдеевки, и в результате подразделения ВСУ «переместились на новые рубежи» в районе Семеновки, Бердичева и Новомихайловки.

Главком признал «определенные тактические успехи» ВС РФ на этом направлении, но заявил, что российские войска якобы не смогли получить оперативное преимущество.

22 апреля Минобороны России сообщило о взятии Новомихайловки в Донецкой народной республике (ДНР). В ведомстве отметили, что тем самым российские военные улучшили тактическое положение по переднему краю.

По данным ведомства, ВСУ за это время потеряли до 410 военнослужащих. Помимо людей, украинская армия лишилась девяти автомобилей, 122-мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», а также станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и склада боеприпасов.

Ранее ВСУ предрекли потерю деревень вокруг Очеретино в ДНР.

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Операция на Украине
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