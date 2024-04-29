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В Израиле все больше верят в то, что МУС готовится выдать ордера на арест чиновников

NYT: в Израилеверят в то, что МУС готовится выдать ордера на арест чиновников

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Shutterstock

Власти Израиля все больше убеждены в том, что Международный уголовный суд готовится выдать ордера на арест высокопоставленных израильских чиновников в связи с событиями в секторе Газа. Об этом пишет издания New York Times со ссылкой на источники из Израиля и за рубежом.

Согласно материалу газеты, обвинения могут касаться препятствования доставке гуманитарной помощи в этот регион и «чрезвычайно жесткого ответа» на нападение на Израиль 7 октября.

Израильские источники указывают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может быть одним из целевых лиц для выдачи ордера на арест. Также рассматривается вероятность выдачи ордеров на арест лидеров палестинского движения ХАМАС.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац выразил надежду, что Международный уголовный суд в Гааге не примет решение о выдаче ордеров на арест израильских чиновников в связи с событиями в секторе Газа.

В свою очередь, Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не допустит никаких действий МУС, которые могут подорвать его право на самооборону, и выразил опасения по поводу возможных ордеров на арест израильских чиновников и военных, отметив, что это может создать опасный прецедент.

Ранее МИД Палестины обвинил Израиль в планах завершить уничтожение сектора Газа.

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