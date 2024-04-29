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Страны Балтии обвинили Россию в подавлении GPS в регионе

FT: главы МИД стран Балтии обвинили Россию в подавлении GPS в Балтийском море

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Shutterstock

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии обвинили Россию в том, что она подавляет работу навигационной системы GPS и мешает авиасообщению в районе Балтийского моря. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Ситуация в Балтийском регионе вблизи российских границ теперь становится слишком опасной, чтобы ее игнорировать», — сказал газете глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна рассматривает происходящее как часть «враждебной деятельности» РФ и намерена обсудить ситуацию с союзниками.

По оценкам экспертов, пишет FT, за последние месяцы из-за помех GPS пострадали десятки тысяч гражданских рейсов. Подавление навигационной системы также затруднило передачу сигналов, используемых лодками в Балтийском море.

25 и 26 апреля два рейса Finnair из Хельсинки в эстонский город Тарту из-за помех GPS были вынуждены развернуться и вернуться в Финляндию.

В марте финское агентство транспорта и связи Traficom сообщало, что в 2023 году количество заявлений о нарушении работы навигационной системы GPS выросло в несколько раз.

Ранее самолет министра обороны Британии лишился навигации над Калининградом.

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