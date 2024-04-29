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КНДР заминировала дорогу в демилитаризованной зоне

«Ренхап»: Пхеньян заминировал дорогу в демилитаризованной зоне

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Reuters 

Северная Корея установила наземные мины на межкорейской дороге на территории демилитаризованной зоны (ДМЗ), которая разделяет две Кореи. Об этом пишет агентство «Рёнхап».

По словам военного чиновника, заминирование стало последним шагом в серии мер по перекрытию межкорейских дорог.

До этого министр обороны Республики Корея Син Вон Сик заявил, что Южная Корея сможет справиться с разрабатываемыми КНДР гиперзвуковыми ракетами.

11 апреля председатель КНДР Ким Чен Ын призвал граждан готовиться к войне «как никогда».

Агентство Bloomberg писало, что что Ким Чен Ына ждет «уничтожение» в случае начала войны в Корее. По его словам, такой шаг неминуемо вызовет ответные действия со стороны Южной Кореи и США.

Ранее Северная Корея сообщила, что пока не собирается вступать в БРИКС.

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