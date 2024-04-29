Губернатор Тюменской области рассказал о ситуации с паводком

Ситуация с паводком в селе Абатское Тюменской области в связи с поднятием уровня воды в реке Ишим остается напряженной. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

Как рассказал губернатор, на 8:00 (6:00 мск) уровень воды в реке составляет 1214 см, что является новым рекордом. Накануне здесь прошли дожди, поэтому вода продолжает прибывать, отметил он.

На месте работают дорожные службы, спасатели МЧС. В обе стороны большие заторы из-за реверсивного движения, добавил Моор.

28 апреля в информационном центре регионального правительства заявили, что интенсивный паводок в Абатском районе Тюменской области может затянуться до 15 мая. Губернатор Моор сообщал, что уровень воды в реке Ишим вырос во всех ключевых точках одновременно.

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