Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа стоимость набора «майского дачника» перед праздниками в России

«Известия»: стоимость набора «майского дачника» достигла 10 тысяч рублей

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Перед майскими праздниками «Индекс дачника» составил около 10 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные «Чек Индекс», пишут «Известия».

По данным исследователей, в такой такой набор входят инвентарь, семена, саженцы и садовая тачка, которые необходимы почти каждому дачнику с огородом.

В среднем за садово-огородный инвентарь (грабли, лопаты и т. п.), саженцы, рассады и семена россияне в апреле тратили 2 534 рубля, а годом ранее этот набор стоил 1946 рублей. Покупка тачки или тележки увеличило расходы еще в среднем на семь тысяч рублей.

В пресс-службе Fix Price подсчитали, что в 2024 году заметно вырос спрос на семена цветов и овощей, он на 30% выше, чем в прошлом году. Также у дачников пользуются популярностью садовые опрыскиватели, шланги для полива, грабли и лопаты, тележки и тачки, секаторы и сучкорезы.

До этого «Газета.Ru» сообщила, что почти половина — 49% — россиян в майские праздники останутся дома. Чаще всего такой ответ давали жители Дальневосточного федерального округа. Меньше всех дома хотят праздновать жители Приволжского федерального округа — они чаще остальных отвечали, что поедут на дачу. Всего за город планируют уехать 30% опрошенных. В путешествие по России отправятся 9%, за границу ― 1%.

Ранее юрист объяснил, в каких случаях шашлык может обернуться штрафом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами