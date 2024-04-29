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Европа провела секретные испытания верхней ступени ракеты Ariane 6

ArianeGroup: верхняя ступень ракеты Ariane 6 прошла успешные огневые испытания

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Bill Ingalls/NASA/Global Look Press

Верхняя ступень перспективной европейской ракеты космического назначения Ariane 6 прошла успешные огневые испытания. Об этом сообщает European Spaceflight со ссылкой на компанию ArianeGroup.

В публикации утверждается, что испытания были проведены еще 12 апреля, но ArianeGroup позднее рассказала о них. В рамках запуска была продемонстрирована работа верхней ступни в нештатных условиях. В общей сложности было проведено три включения вспомогательной двигательной установки ступени. Испытания длились 66 минут, отмечает издание.

По его данным, их проводили в условиях секретности, так как в последних регулярных официальных пресс-релизах Европейского космического агентства (ЕКА) о них ничего не сообщалось.

До этого генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер заявил, что первый полет европейской ракеты-носителя Ariane 6 должен состояться летом 2024 года.

По его словам, первый полет ракеты Ariane 6 должен состояться в период между 15 июня и 31 июля 2024 года.

Ранее стало известно, как европейский бойкот России в космосе повлиял на ЕС.

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