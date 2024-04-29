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Впервые во время «инъекций красоты» женщин заразили ВИЧ

Трем женщинам поставили диагноз ВИЧ после процедур по уходу в Нью-Мексико

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Shutterstock

У трех женщин диагностирован ВИЧ после прохождения процедур в нелицензированном медицинском спа-центре Нью-Мексико. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на федеральных представителей здравоохранения страны.

Издание отмечает, что это первые документально подтвержденные случаи заражения вирусом во время косметической процедуры с использованием игл.

Женщины проходили процедуру так называемого «вампирского лифтинга».

Расследование показало, что клиника в период с 2018 по 2023 год повторно использовала оборудование, предназначенное для одноразового использования.

В материале говорится, что многие популярные косметические процедуры проводятся с помощью игл, например ботокс для разглаживания морщин или в качестве наполнителя для пухлых губ.

Процедура «вампирского лица», или процедура микронидлинга плазмы, богатой тромбоцитами, включает в себя взятие собственной крови клиента, разделение ее на компоненты в центрифуге, а затем с помощью крошечных игл для инъекции состав колется в лицо для омоложения кожи.

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