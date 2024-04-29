Курс японской валюты опустился до минимального за 34 года уровня

Курс японской национальной валюты к доллару опустился до минимального значения за 34 года впервые с апреля 1990 года. Об этом сообщает The Japan Times.

Отмечается, что в один момент стоимость одного доллара составляла 160 иен.

В публикации отмечается, что основным фактором падения японской валюты является сохраняющийся разрыв в учетных ставках со странами Запада. Там они повышались, чтобы борьбы с инфляцией. Японские власти много лет стимулировали экономику, чтобы добиться целевого показателя по инфляции в 2%. Для этого экономика стимулировалась в том числе благодаря низким ставкам.

В марте 2024 году ЦБ Японии впервые за 17 лет отказался от практики отрицательной ставки. Регулятор вывел ее на уровень от 0% до 0,1%, однако, как считают эксперты, темпы ее дальнейшего повышения будут незначительными.

До этого начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев, комментируя падение курса иены на Токийской бирже, заявил, что россиянам не стоит покупать японские иены.

Ранее экономист предостерег россиян от покупки больших сумм долларов и евро.