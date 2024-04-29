В Совфеде назвали возможные сроки внепланового заседания после инаугурации

Совет Федерации пока не вносил изменения в график работы на май, однако готов к ним, учитывая скорую инаугурацию президента РФ. Об этом ТАСС рассказал руководитель комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Сенатор объяснил, что 8 мая, на следующий день после инаугурации, президент может внести на рассмотрение верхней палаты парламента кандидатуры на посты глав Минобороны, Минюста, МИД, МЧС и МВД. В этом случае СФ должен провести внеплановое пленарное заседание до 14 мая.

Кроме того, сенаторы могут собраться в экстренном порядке, если возникнет необходимость рассмотреть важный закон, принятый Госдумой.

В настоящее время дата ближайшего запланированного пленарного заседания Совфеда — 22 мая.

23 апреля глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что инаугурация Владимира Путина состоится во вторник, 7 мая.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о новшествах в процедуре инаугурации. По его словам, данная церемония в целом достаточно прописанная и стандартная и не требует изменений.

16 апреля газета «Коммерсантъ» писала, что планов по отставкам губернаторов в России до инаугурации президента, предварительно, нет.

Ранее стало известно, что в России может появиться новое министерство после инаугурации президента.