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Выдвинута новая теория о загадке затонувшего с сотней немецких наемников корабля

Найдены древние артефакты на затонувшем в 1495 году корабле «Грибсхунден»

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Great Lakes Shipwreck Historical Society

Шведские археологи смогли обнаружить новые артефакты с датского корабля «Грибсхунден», который затонул в 1495 году у берегов Швеции вместе с сотней немецких наемников. Информация была опубликована в газете Berliner Morgenpost.

Судно было обнаружено еще в 1970-х годах, однако только в 2002 году исследователям удалось точно определить его происхождение. Оказалось, что корабль принадлежал датскому королю Иоганну, который отправил флот в шведский город Кальмар в 1495 году. В результате пожара на борту корабль затонул.

По данным публикации, многие из 150 членов экипажа, включая около сотни немецких наемников, также пошли на дно вместе с судном.

Археологи Рольф Варминг и Йохан Реннбю из шведских университетов с помощью 3D- и фототехнологий смогли исследовать остов корабля и обнаружить хорошо сохранившиеся части его деревянной защитной конструкции на морском дне. Это позволило получить уникальные данные о строении кораблей, которые использовались для путешествий в Америку и Индию. Таким образом была раскрыта тайна этих кораблей для дальних плаваний.

Также специалисты обнаружили сундук с военным снаряжением, предположительно принадлежавший немецким наемникам. Этот сундук, вероятно, использовался для хранения оружия и других предметов. Результаты исследования будут использованы для начала проекта по полной реконструкции корабля.

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