«Будем развивать»: Путин закрыл вопрос по передаче Курил

Россия не будет никому отдавать Курильские острова, а наоборот – сама будет вкладывать деньги в развитие Курил и Дальнего Востока, пояснил президент России Владимир Путин.

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Глава государства пообещал, что флаг РФ над Курилами не будет спущен никогда и напомнил, что недавно на островах был открыт аэропорт, передает ФАН.

Тремя неделями ранее стало известно, что японское правительство решило не заключать с российской стороной рамочное соглашение по мирному договору в июне на саммите G20. Об этом писало японское издание Asahi со ссылкой на источники.

Согласно их данным, Москве и Токио не удалось преодолеть разногласия, связанные с вопросами безопасности и некоторыми историческими моментами. Авторы указывали, что японская сторона намерена продолжать переговоры по мирному договору в долгосрочной перспективе.

В конце прошлого месяца

Япония заявила, что считает неприемлемым с юридической точки зрения наращивание Россией военного присутствия на Курильских островах

– об этом рассказал по итогам российско-японских переговоров министр иностранных дел страны Таро Коно.

«По поводу военного наращивания Вооруженных сил России на северных территориях, включая ракетные учения и размещение истребителей, наша страна передала российской стороне, что это неприемлемо с юридической точки зрения нашей страны», — отметил дипломат.

В ответ на это его российский коллега Сергей Лавров указал на правомерность действий российских военных.

«Российские вооруженные силы работают на своей суверенной территории, как, собственно, это и принято на основе международного права», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

В феврале нынешнего года премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о намерении завершить переговоры по заключению мирного договора с Россией и решить вопрос по Южной гряде Курильских островов в ближайшее время и не оставлять эту проблему будущим поколениям.

«Проблема, которую не удается решить уже более 70 лет, не должна перейти к будущим поколениям. Я полон решимости поставить точку в этом вопросе вместе с президентом России Владимиром Путиным», — заявил японский лидер на съезде правящей Либерально-демократической партии.

Месяцем ранее Путин и Абэ провели переговоры по теме Курил в Кремле.

«Впереди длительная кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения. Решение, которое предложат переговорщики, должно быть приемлемо для народов России и Японии, поддержано общественностью обеих наших стран», — подчеркивал тогда российский лидер.

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян настроены не отдавать Японии Курилы.

Так, 77% граждан РФ выступает против передачи островов. Отметим, что 29% считает, что законность принадлежности островов России не подлежит сомнению, так как наша страна отвоевала эти территории.

Большинство японцев считают, что территориальный спор по южным островам Курильской гряды не разрешится во время правления премьер-министра Синдзо Абэ. Как отмечается, опрос провело агентство Kyodo.

Респондентам был задан вопрос о том, считают ли они, что территориальный вопрос с Россией будет разрешен при Абэ. На это 88,2% опрошенных ответили отрицательно и лишь 7,3% — положительно. Уточняется, что общий уровень одобрения японского правительства при этом вырос на 2,2% и составил 45,6%, передает НСН.

Спор вокруг принадлежности Южных Курил разгорелся вновь после того, как в сентябре прошлого Путин предложил Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Эту инициативу он озвучил высказал в конце своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

По данным источников, Токио склоняется к тому, чтобы самостоятельно выплатить компенсации бывшим жителям островов, потерявшим свои права на землю, из государственной казны и не требовать их от России.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, согласно которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мира, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что на этом многолетнее противостояние с Японией по этом поводу закончится, однако для японцев это было лишь частью решения проблемы.

Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.