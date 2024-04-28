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Россиянам объяснили, как быстрее проехать по Крымскому мосту

В Минтрансе водителям посоветовали проезжать Крымский мост по вторникам и средам

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Константин Михальчевский/РИА Новости

В преддверии майских праздников Минтранс напомнил водителям правила проезда по Крымскому мосту, а также дал несколько советов для быстрого прохождения досмотра. Рекомендации ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

«Перед праздниками движение на подходе к мосту становится особенно активным: многие россияне и гости страны отправляются на отдых в южные регионы», — предупреждает Минтранс.

В ведомстве подчеркнули, что на фоне праздников на мосту повысили меры безопасности, в частности, было увеличено число постов досмотра, что должно увеличить пропускную способность. Также водителям «легковушек» напомнили, что двигаться нужно по левой полосе, так как правая предназначена для автобусов и экстренных служб.

Перед досмотром автомобили разделяют по их степени загруженности. На практике машины с небольшим количеством тщательно упакованных вещей проходят досмотр быстрее остальных, указали в ведомстве. В связи с этим автомобилистам рекомендовали не оставлять в авто разбросанные вещи, чтобы быстрее пройти процедуру.

Также в Минтрансе отметили, что во вторник и среду на мосту интенсивность движения ниже, а вот пик обычно приходится на пятницу, субботу и воскресенье.

Утром 28 апреля сообщалось, что перед Крымским мостом образовалась длинная очередь. Водители были вынуждены проводить в ожидании несколько часов. Так, в очереди со стороны Тамани находились 490 транспортных средств. При этом затор со стороны Керчи был гораздо меньше — там скопилось 79 автомобилей.

23 апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что проезжающих через Крымский мост водителей начнут тщательнее досматривать в преддверии и во время майских праздников, а также курортного сезона. По словам главы региона, в данный момент время ожидания проезда через переправу в среднем составляет порядка часа. Он уточнил, что оно может увеличиваться в случае форс-мажора.

Ранее выяснилось, что в центре Москвы 29 апреля частично перекроют движение.

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