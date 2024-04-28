В Белоруссии будут готовить снайперов из охотников

Председатель Белорусского общества охотников и рыболовов (БООР) Игорь Шуневич заявил, что минобороны страны начало переподготовку охотников по специальности «снайпер». Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день создана и создается система задействования таких специалистов и их переобучения. Мы будем постепенно увеличивать потенциальное количество тех людей, которые в случае необходимости могут быть применены как специалисты, в качестве очень узконаправленного, хирургического, так сказать, инструмента в военных действиях», — сообщил Шуневич.

Отмечается, что в БООР состоят порядка 60 тысяч охотников.

До этого председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов заявил, что сотрудники спецслужб Латвии и Литвы в пограничных пунктах пропуска предпринимают попытки завербовать россиян и белорусов. По его словам, в действующих пунктах пропуска со стороны балтийских государств ужесточены контрольные мероприятия для указанной цели.

Ранее в минобороны Белоруссии назвали цель размещения ядерного оружия РФ.