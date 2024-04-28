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«Зенит» потерпел второе поражение подряд в чемпионате России

Гол Тюкавина принес «Динамо» победу над «Зенитом» в 26-м туре РПЛ

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Московское «Динамо» одержало победу над петербургским «Зенитом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась победой хозяев с минимальным счетом. Единственный гол в этом поединке оформил Константин Тюкавин с передачи Фабиана Бальбуэна. Взятие ворот было зафиксировано на 77-й минуте поединка.

Игру рассудил Павел Кукуян из Сочи. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший 49 очков и имеющий матч 26-го тура чемпионата в запасе. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину».

«Динамо» закрывает тройку лидеров турнирной таблицы. Подопечные Марцела Лички за 26 туров набрали 47 баллов.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Динамо» сразится на домашнем стадионе с «Сочи». Игра, которая пройдет 5 мая, начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее ЦСКА и «Балтика» назвали составы на матч чемпионата России.

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