Стало известно о переговорах Украины и США об объемах поддержки на 10 лет вперед

Представители Украины и Соединенных Штатов ведут переговоры об объемах военной, финансовой и другой поддержки Киева на следующие 10 лет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Работаем над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки — на этот год и на следующие 10 лет», — сказал Зеленский.

28 апреля швейцарское издание Blick писало, что многие украинские командиры не верят в свою победу, несмотря на многомиллиардную помощь от Соединенных Штатов.

Газета Washington Post сообщала, что Соединенные Штаты после предоставления пакета помощи Киеву на сумму в $61 млрд ожидают от Вооруженных сил Украины решения проблем с личным составом и обороной украинской армии.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 27 апреля сказал, что Зеленский врет о том, что предоставленная Соединенными Штатами и другими западными странами помощь пойдет на фронт.

Ранее Илон Маск обратился к Белому дому по поводу Украины.