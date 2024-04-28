Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о переговорах Украины и США об объемах поддержки на 10 лет вперед

Зеленский: Киев ведет переговоры с США об объемах поддержки на 10 лет вперед

close
100%
Reuters

Представители Украины и Соединенных Штатов ведут переговоры об объемах военной, финансовой и другой поддержки Киева на следующие 10 лет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Работаем над тем, чтобы зафиксировать конкретные уровни поддержки — на этот год и на следующие 10 лет», — сказал Зеленский.

28 апреля швейцарское издание Blick писало, что многие украинские командиры не верят в свою победу, несмотря на многомиллиардную помощь от Соединенных Штатов.

Газета Washington Post сообщала, что Соединенные Штаты после предоставления пакета помощи Киеву на сумму в $61 млрд ожидают от Вооруженных сил Украины решения проблем с личным составом и обороной украинской армии.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 27 апреля сказал, что Зеленский врет о том, что предоставленная Соединенными Штатами и другими западными странами помощь пойдет на фронт.

Ранее Илон Маск обратился к Белому дому по поводу Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами