«Автодор» призвал водителей заправляться заранее перед поездкой по трассе М-12

«Автодор» призвал водителей заправляться заранее перед поездкой на М-12 «Восток» (Москва — Казань). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя госкомпании.

«Автодор» призывает водителей, путешествующих по М-12 «Восток», заправляться заранее, когда ваш бак наполовину пуст: не нужно доводить ситуацию до того, что у вас закончилось топливо и загорелась лампочка», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Mash сообщил о больших очередях на заправках вдоль трассы.

Вечером 27 апреля вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что госкомпания «Автодор» готовит программу строительства в России 10 тыс. км платных автодорог до 2036 года.

Отмечалось, что «Автодор» повысил тарифы за проезд по платным дорогам.

Ранее стало известно, как в России водители развлекают себя во время дороги.