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16-летняя Андреева обновила рекорд турниров WTA

16-летняя теннисистка Андреева обновила рекорд турниров WTA-1000

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Tracey Nearmy/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева обновила собственный рекорд по победам на турнирах WTA-1000 до достижения 17 лет. Об этом сообщает Sport24.

28 апреля Андреева одержала победу над победительницей турнира «Большого шлема», седьмой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии на турнире WTA-1000 в Мадриде. Эта победа стала для россиянки восьмой на турнирах этой серии.

Встреча, которая продлилась 1 час 14 минут, завершилась в двух сетах с результатом 7:5, 6:1. Андреева реализовала шесть брейк-поинтов из 11, а Вондроушова — три из пяти. Также российская теннисистка не допустила ни одной двойной ошибки, при этом и не выполнила ни одной подачи навылет.

Следующей соперницей Андреевой станет победительница противостояния между представительницей Франции Каролин Гарсией и итальянской спортсменкой Ясмине Паолини.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Андрей Рублев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде.

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