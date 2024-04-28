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Назван возможный премьер-министр Трампа в случае его победы на выборах в США

Axios назвал губернатора Северной Дакоты Бергама возможным премьером Трампа

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Sam Wolfe/Reuters

Губернатор Северной Дакоты, республиканец Дуглас Бергам является возможным кандидатом на пост вице-президента Соединенных Штатов в случае победы на выборах Дональда Трампа. Об этом сообщает Axios.

Отмечается, что в штабе Трампа считают Бергама безопасным кандидатом для привлечения поддержки умеренных избирателей. В материале сказано, что в дискуссиях республиканцев часто упоминается имя губернатора. Источники издания заявили, что Трампу нравится взвешенное поведение Бергама и его губернаторский опыт.

При этом представители Трампа и Бергама отказались комментировать эту информацию.

28 апреля действующий президент США Джо Байден в шутку назвал Дональда Трампа шестилетним «сонным Доном».

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 апреля заявила, что для РФ нет разницы, кто одержит победу на президентских выборах в Соединенных Штатах, сам выборный процесс в Америке является «цирком-шапито».

До этого Трамп выразил уверенность в победе на предстоящих президентских выборах.

Ранее стало известно, кого из кандидатов в президенты США поддерживают больше.

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