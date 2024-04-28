В Запорожье произошел взрыв

В подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Других подробностей не приводится.

28 февраля руководитель военной администрации региона Иван Федоров заявил о взрыве, который был слышен в нескольких районах Запорожской области. Он отметил, что удар был нанесен по объекту промышленной инфраструктуры. Пострадавших, по словам Федорова, нет, масштаб последствий уточняется.

До этого в городе Николаеве, расположенном на юге Украины, произошли взрывы после объявления воздушной тревоги. Также взрывы прогремели в Хмельницкой области на западе Украины,

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.