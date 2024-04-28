Российские войска ликвидировали 14 иностранных наемников в результате удара по Николаеву. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, наемники проживали в отелях «Ривьера» и «Хелен».

«Восемь раненых привезли в госпиталь микрорайона Намыв. Их содержат отдельно, двое в тяжелом состоянии, шестеро стабилизированы. По наблюдениям сопротивления, не менее четырнадцати наемников увезли в сторону морга в том же микрорайоне Намыв», — сказал он.

Днем 28 апреля стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар по пунктам временной дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Днем ранее российский снайпер рассказал о темнокожих бойцах Иностранного легиона ВСУ из США на Светлодарской (или Углегорской) ТЭС в ДНР.

До этого стало известно об уничтожении французских агентов в зоне СВО.

Ранее бывший французский разведчик раскрыл, как в армии Франции относятся к России.