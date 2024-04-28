ЦСКА и «Балтика» назвали составы на матч чемпионата России

Калининградская «Балтика» и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на поединок 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Роберто Фернандес, Андраде, Луна, Бистрович, Ковалев, Лисакович, Козлов, Энрикес, Алекс Фернандес.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Кисляк, Гайич, Зделар, Чалов, Мусаев, Давила.

Поединок состоится 28 апреля в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 21:00 по московскому времени, главным арбитром поединка назначен Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Московский клуб, который возглавляет Владимир Федотов, идет на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе армейской команды 38 баллов. «Балтику» возглавляет бывший футболист ЦСКА Сергей Игнашевич, под его руководством в 25 матчах клуб набрал 23 балла и идет на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.

Примечательно, что ЦСКА и «Балтика» встречались весной в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Победа досталась армейцам — 3:0 по сумме двух встреч (2:0, 1:0).

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