В Дагестане суд вынес приговор пятерым фальшивомонетчикам

Ленинский районный суд Махачкалы приговорил пятерых фальшивомонетчиков к срокам от 6 до 11 лет тюрьмы за изготовление и сбыт поддельных банкнот Банка России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда республики.

«Суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Арсена Исаева, <…> Ахмеда Исаева, Владимира Мардияна, Ашота Косяна и Александра Лемясова,<...> приговорил их к срокам от 6 до 11 лет лишения свободы с отбыванием в колониях строгого и особого режимов и штрафам до 200 тыс. рублей», — указали в суде.

В сообщении утверждается, что с 2018 по 2020 годы преступники произвели и сбыли в разных регионах России фальшивые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей на сумму более 3,6 млн рублей.

До этого сообщалось, что банда фальшивомонетчиков напечатала в Дагестане 1 млрд поддельных рублей и успела сбыть их по всей России, до того как была задержана. Преступники продавали фальшивые банкноты по цене в 30% от их номинала. Изъятые фальшивки оказались настолько высокого качества, что их даже принимали банкоматы.

Ранее полиции Испании удалось пресечь деятельность крупнейших в Европе фальшивомонетчиков.