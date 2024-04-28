Названы пять опасных ошибок при укусе клеща

Чтобы избежать заражения переносимыми клещами инфекциями, нельзя пытаться выдернуть клеща, прижигать или заливать его маслом. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на телеканал «Доктор».

При резком выдергивании клеща он может разорваться пополам, при этом закрепившись хоботком еще глубже. Доставать клеща нужно медленно, вращательными движениями в удобную сторону.

Также клеща нельзя раздавливать: это приведет к тому, что в организм попадут все патогены, которые были в членистоногом. При этом риск заразиться опасными инфекциями вырастет в несколько раз.

Удалив клеща, его лучше отнести в лабораторию, чтобы узнать, какими инфекциями он мог заразить. Пить какие-либо антибиотики без назначения врача не нужно: они могут исказить клиническую картину, что затруднит диагностику.

Если залить клеща маслом, керосином или вазелином, он не выползет подышать, а отрыгнет, при этом в тело человека попадут патогены из его слюны.

Прижигание раны не снизит риск заражения энцефалитом, но может оставить шрам от ожога. При правильном удалении клеща место укуса заживет за неделю.

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