МИД Франции подтвердил информацию о майском визите Макрона в ФРГ

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил появившуюся в СМИ информацию о предстоящем в мае визите в Германию президента Франции Эммануэля Макрона. Слова дипломата приводит газета Welt.

«Май станет кульминацией франко-германских отношений. <...> Эммануэль Макрон прибудет в ФРГ с государственным визитом», — сказал Сежурне в интервью изданию. Он отметил, что дебаты по поводу речи в Сорбонне, где французский лидер призвал защищать европейские ценности «от Лиссабона до Одессы», пройдут в преддверии заседания франко-германского совета министров.

Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции намерен посетить Германию с 26 по 28 мая и, вероятно, вновь посетит страну в июне. Ожидается, что Макрона примет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

До этого Макрон заявил о готовности обсуждать использование французских ядерных боеголовок для защиты Евросоюза.

Ранее президент Франции высказался о будущих отношениях Европы и России.