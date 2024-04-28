Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще один КПП между Эстонией и РФ предложили закрывать по ночам

Министр финансов Эстонии Вырклаэв предложил закрывать еще один КПП с РФ по ночам

close
100%
IMAGO/Hannu Huttu/Global Look Press

Министр финансов Эстонии Март Вырклаэв предложил закрывать по ночам погранпункт «Койдула» между Эстонией и Россией после того, как такое решение было принято в отношении КПП «Нарва-1». Об этом он заявил в эфире радионовостей Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

По его словам, это продемонстрирует более эффективное выполнение санкций. Кроме того, закрытие КПП приведет к определенной экономии.

По оценке властей эстонской волости Сетомаа, из-за этой инициативы может пострадать ее бюджет.

27 апреля глава Кингисеппского района Юрий Запалатский сообщил, что власти Эстонии изменят время работы пункта пропуска на границе с Россией с 1 мая, проехать КПП будет нельзя ночью.

До этого сообщалось, что в Нарве выдавали памятки с предупреждением о возможном закрытии границы с Эстонией.

Путешественникам из России выдавали листовки при въезде в Эстонию. По словам журналистов, в прибалтийской стране могут пойти на такие меры, поскольку Россия якобы специально отправляла на границу «группы иностранцев, у которых нет законного права на въезд в ЕС».

Ранее россиянин получил штраф за георгиевскую ленточку в Эстонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами